На Дальневосточном столкнулись два автомобиля

На Дальневосточном столкнулись два автомобиля
Все остались живы. Фото: vk.com/spb_today

В результате, кажется, никто не пострадал, но проезд затруднен.

Все случилось сегодня вечером, 27 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Дальневосточном проспекте перед поворотом на Народную улицу. Там столкнулись два автомобиля по непонятной причине. В результате движение на участке дороги затрудненно, машины получили повреждения, а вот каково состояние водителей – не уточняется. О пострадавших данные не поступали.

Очевидцы уверяют, что все остались как минимум живы. Детали предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Культуры массовое ДТП. По какой причине там произошло – не уточняется. Известно лишь, что в результате транспортные средства выглядят помято. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

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