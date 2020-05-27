Россияне стали меньше покупать смартфоны из-за пандемии

Продажи сократились на 40%.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Данные приводит компания GfK. Из-за пандемии коронавируса продажи смартфонов упали на 40%, уверяют эксперты. Речь идет о последних нескольких месяцев. Год назад за этот же период было бы продано почти в два раза больше смартфонов, пишут «Ведомости».

Россияне не могут себе позволить телефон в связи с финансовыми трудностями – они теряют работу, сталкиваются с урезанием зарплат и прочими непростыми ситуациями. Отмечается, что если граждане и позволяют купить смартфон, они предпочитают пользоваться сайтами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владелец «Розового кролика» после продажи сети займется интернет-магазином. Некоторые арендаторы сделали скидку в 30-50%, другие в поддержке отказали. Помощь от государства магазины укрепления семьи также не получили.