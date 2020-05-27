В Ленобласти нашли перевернутый автомобиль

В Ленобласти нашли перевернутый автомобиль
Непонятно, пострадал ли водитель. Фото: vk.com/spb_today

Он оказался в кювете по непонятной причине. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось сегодня вечером, 27 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в СНТ «Славянка». Там автомобиль угодил в кювет и оказался на крыше. Судя по всему, водитель не справился с управлением. Каково его состояние – не уточняется. Прочие подробности пока что не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дальневосточном столкнулись два автомобиля. В результате движение на участке дороги затрудненно, машины получили повреждения, а вот каково состояние водителей – не уточняется. О пострадавших данные не поступали.

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