Стало известно, когда выпускники школ смогут сдать документы в вузы

Стало известно, когда выпускники школ смогут сдать документы в вузы
ЕГЭ останется на том же уровне сложности. Фото: pixabay

Прием начнется уже 20 июня, еще до окончания основного этапа ЕГЭ.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщили в Минобрнауки. В ведомстве рассказали о том, что выпускники школ смогут подать документы в вузы уже 20 июня. Это значит, что первые заявления поступят в университеты еще до окончания основного этапа экзаменов. Прием документов продлится до 17 августа.

Все необходимые документы школьников просят отправлять онлайн. Также им нужно будет обзавестись электронной подписью. Для этого необходимо будет сходить в один из аккредитованных Минкомсвязью центров, информация о которых появится позже. Отмечается, что подпись могут получить граждане старше 14 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы даты сдачи ЕГЭ. Пробники школьники напишут 29 и 30 июня.

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