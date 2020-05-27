Михаил Ефремов назвал артистов дармоедами

Он считает, что на поведение звезд сильно повлияла пандемия коронавируса.

Об этом стало известно 27 мая. Обо всем актер Михаил Ефремов рассказал в интервью порталу «Спорт-Экспресс». Он заявил, что пандемия коронавируса сильно повлияла на поведение артистов. Они, по словам Ефремова, превратились в дармоедов. Сейчас закрыты театры, нет спектаклей, репетиций, ничего нет, возмущен он. Знаменитость подчеркнул, что артисту сложно жить без зрителя – этим они отличаются от футболистов, которым все равно, пришли ли болельщики.

«И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Ефремова заверила, что он не был пьян в Пулково. Он лишь изображал пьяного, уверяет женщина, и у него хорошо получилось, раз все в это поверили. Ефремов хотел повеселить сотрудников Пулково, а в итоге его не пустили на борт.