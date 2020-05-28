Беглов предложил сократить доходы городского бюджета

В ЗакСобрание Петербурга внесли поправку в городской бюджет на 2020 год, которую предложил губернатор Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, среди прочего в документе есть предложение о сокращении собственных доходов бюджета на 3,2 млрд рублей. Это объясняется реализацией федеральных и региональных мер поддержки предпринимательства в условиях пандемии. Одновременно на 3,9 млрд рублей увеличены поступления из федбюджета. В итоге доходы в плюсе на 0,7 млрд рублей.

Расходы бюджета Петербурга увеличиваются на 7,8 млрд рублей. На 1,9 млрд рублей выросли расходы на лекарства для льготников, на 1,6 млрд рублей — субсидии поставщикам соцуслуг, около 500 млн рублей — на зарплату сотрудников государственных образовательных учреждение и еще порядка 300 млн рублей — на организацию питания в детских садах и школах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверть бюджета Петербурга была направлена на реализацию федеральных инновационных площадок в сфере образования.