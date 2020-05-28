Магазин в жилом доме на Маршала Захарова загорелся посреди ночи

Ночью в четверг, 28 мая, в Красносельском районе Санкт-Петербурга тушили пожар в магазине.

По информации главного управления МЧС по городу, очевидцы сообщили о пожаре в экстренные службы в три часа ночи. Все произошло в жилом доме на улице Маршала Захарова, 18/1, где расположен магазин площадью 400 квадратных метров. Огонь распространился по площади 40 квадратных метров.

Сотрудники МЧС быстро справились с огнем — в 03.12 он был ликвидирован силами двух пожарных расчетов. В ведомстве отметили, что данных о возможных пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обвиняемые по делу о смертельном пожаре в Выборге отправились под домашний арест. В случившемся винят должностные лица муниципальных органов власти, контролирующих и надзорных органов.