Огонь охватил три иномарки в центре Петербурга

Минувшей ночью в центре Северной столицы горели сразу три легковых автомобиля.

Как сообщили в главке МЧС по Петербурге, все произошло ночью 28 мая в Адмиралтейском районе города. Горожане сообщили о пожаре рядом с домом 28/29 по улице Союза Печатников в 2.20.

Там загорелся припаркованный автомобиль марки Opel. Огонь также перекинулся на стоявшие рядом Volkswagen и Audi, у них обгорели кузова.

Автомобили потушили за примерно десять минут — к половине третьего ночи. На месте происшествия работали девять пожарных и две единицы специальной техники.

Пострадавших в результате происшествия нет, добавили в главном управлении МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазин в жилом доме на Маршала Захарова загорелся посреди ночи. Ночью в четверг, 28 мая, в Красносельском районе Санкт-Петербурга тушили пожар в магазине.