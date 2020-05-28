Две девочки пострадали в лобовом ДТП под Тосно

Две девочки пострадали в лобовом ДТП под Тосно
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В Тосно произошла серьезная автомобильная авария с участием двух легковушек. Травмы получили пять человек.

По данным ОГИБДД по Тосненскому району Ленобласти, все произошло около пяти вечера 27 мая на подъезде к Тосно. Предварительно, 31-летняя женщина за рулем Ford Focus зацепила обочину, потеряла управление машиной и вылетела на встречную полосу. Там автомобиль врезался в Audi А4, который вел 30-летний мужчина.

После столкновения обе иномарки выбросило с дороги — одна вылетела на обочину, вторая в кювет. В ДТП пострадали пять человек — водитель «Форда», два его пассажира — девочки 2009 и 2014 годов рождения, а также водитель и пассажир «Ауди». Последних двух госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли перевернутый автомобиль.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дети ленобласть лобовое дтп пострадавшие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России провели 9,7 млн тестов на коронавирус
«Форточник» оставил верующего пенсионера с Тимуровской без икон
В Красносельском районе у подростков отобрали одежду
Петербуржца судят за кражу аккумуляторной батареи «Валдая»
В Мексике за сутки зафиксировано 3463 случая COVID-19
Домушник оставил гендиректора фирмы без часов и ювелирки на 4 млн рублей
В Петербурге появилось граффити с курящим динозавром
Задержана петербурженка, которая ограбила бывшего мужа