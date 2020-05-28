В Германии за сутки зафиксировали 353 случая заражения коронавирусом

В Германии за сутки зафиксировали 353 случая заражения коронавирусом
Флаг Германии.Фото: Pixabay

В Германии за прошедшие сутки выявили 353 случая заражения коронавирусом, скончались 62 человека, сообщает институт Роберта Коха.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 179 717 случаев заражения, скончались 8 411 пациентов с COVID-19, более 163 тысяч выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 792 314 человек. Скончались 357 471 человек, при этом 2 498 884 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 370 680 человек, умерли 3 968. При этом 142 208 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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