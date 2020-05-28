Вор разбил окно и обчистил квартиру на Тимуровской на 40 тысяч

Петербургские правоохранители расследуют квартирную кражу в Калининском районе города.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, во вторник, 26 мая, в полиция обратился пенсионер с заявлением о квартирной краже.

По словам заявителя, кто-то пробрался в его квартиру в одном из домов на Тимуровской улице, разбив окно. Квартира находится на первом этаже.

Добычей злоумышленника стали три доски с ликами святых в бронзовых окладах, планшетный компьютер и рюкзак. Пожилой петербуржец оценил ущерб в 38 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Балтийском вокзале транспортные полицейские поймали мужчину, укравшего смартфон.