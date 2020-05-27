На Балтийском вокзале транспортные полицейские поймали мужчину, укравшего смартфон

На Балтийском вокзале транспортные полицейские поймали мужчину, укравшего смартфон
Максимальная санкция п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фото: pixabay.com

На Балтийском вокзале сотрудники транспортной полиции помогли оставшейся без смартфона девушке вернуть имущество и задержали подозреваемого в краже.

По информации правоохранителей, злоумышленник воспользовался невнимательностью девушки. Когда он проходила через рамку металлоискателя, то выложила телефон на стоящий рядом столик, а затем забыла его там. Выяснилось, что после этого бесхозный смартфон привлек 29-летнего жителя Нальчика.

Недолго думая, мужчина посмотрел по сторонам и, убедившись что его никто не видит, попытался украсть гаджет. К счастью, его действия вовремя пресекли стражи порядка. Теперь подозреваемого в краже доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области задержали мужчину, который пытался зарезать девушку.

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