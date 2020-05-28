Домушник оставил гендиректора фирмы без часов и ювелирки на 4 млн рублей

В Петроградском районе Петербурга полиция получила заявление о квартирной краже.

Как сообщили в главном управлении МВД по городу и области, накануне, 27 мая, в полицию обратился 38-летний петербуржец, работающий генеральным директором одной из коммерческих фирм.

Он рассказал, что кто-то проник в его четырехкомнатную квартиру на Петровском проспекте и похитил часы и ювелирные изделия. Общий ущерб составил четыре миллиона рублей. Пока неизвестно, каким образом злоумышленник попал в квартиру, все обстоятельства устанавливаются.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и разыскивает злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вор разбил окно и обчистил квартиру на Тимуровской на 40 тысяч.

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