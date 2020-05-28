В Красносельском районе у подростков отобрали одежду

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают подростков, совершивших два ограбления.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Красносельском районе у одного потерпевшего отобрали футболку, у другого — кепку стоимостью семь тысяч рублей.

Инцидент произошел вечером 25 мая под мостом им. Кадырова.

По предварительной информации, двое молодых людей 16-17 лет, угрожая ножом, отобрали футболку и газовый баллончик у 17-летнего студента-первокурсника, после чего скрылись.

Вечером того же дня у 16-летнего подростка отобрали кепку за семь тысяч рублей у дома 35 по улице Доблести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.