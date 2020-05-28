Четверть россиян не верят в пандемию коронавируса

Каждый четвертый житель России считает коронавирусную инфекцию выдумкой «заинтересованных лиц».

Как сообщает РБК, ссылаясь на опрос дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (ВШЭ), еще почти 10% опрошенных россиян считают, что власти преувеличивают опасности коронавирусной пандемии.

Большинство скептично воспринимающих новую инфекцию граждане проживают в Южном федеральном округе — там их насчитывается 41,1 процент.

Аналитики отмечает, что поведение опрошенных россиян, не верящих в пандемию, сильно отличается от тех, кто признает факт ее существования. Так, 54 процента скептиков разгуливают по улицам, а 43 процента ходят в гости к родным. Среди тех, кто верит в коронавирус, насчитывается всего 18 процентов респондентов, навещающих родственников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели 9,7 млн тестов на коронавирус.