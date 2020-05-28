Две иномарки не смогли разъехаться на КАД при повороте на Муринскую дорогу

Две иномарки не смогли разъехаться на КАД при повороте на Муринскую дорогу
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 28 мая, на внутреннем кольце КАД в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одну машину развернуло на 180 градусов.

По словам очевидцев, при повороте на Муринскую дорогу две иномарки столкнулись, повредив отбойник.

«Авария на внутренней стороне КАД у съезда на Муринскую дорогу. Вроде никому не мешают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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