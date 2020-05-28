«Гранд Экспресс» возобновит движение между Петербургом и Москвой

&#171;Гранд Экспресс&#187; возобновит движение между Петербургом и Москвой
Первые поезда "Гранд Экспресс" отправятся в путь уже 5 июня. Фото: pixabay.com

Компания «Гранд сервис экспресс» намерена возобновить рейсы поездов между Москвой и Северной столицей уже со следующей недели.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе компании. Первые поезда «Гранд Экспресс» снова начнут курсировать между столицей и Петербургом с 5 июня. При этом в вагонах будут строго соблюдаться все необходимые меры санитарной безопасности.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться новвоведением: дополнительными классами обслуживания. Отметим, что «Гранд Экспресс» перевозит пассажиров между Петербургом и Москвой уже в течение 15 лет. Это один из двух частных поездов, следующих этим маршрутом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.com сообщала, что компания РЖД намерена отказаться от рассадки пассажиров с соблюдением полутораметровой социальной дистанции уже с завтрашнего дня, 29 мая.

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