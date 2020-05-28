В Петербурге мошенники заставили старушку купить БАДы на 250 тысяч, убедив её, что она смертельно больна

Полицейские Петербурга задержали аферистов, которые под видом представителей крупного медцентра заставили 82-летнюю пенсионерку купить БАДы за 240 тысяч рублей.

О произошедшем правоохранительным органам рассказала сама пострадавшая женщина, проживающая в одном из домов на Невском проспекте. По словам пенсионерки, один из мошенников позвонил ей на «домашний» телефон 19 мая и представился медиком, работающем в крупном центре. Он убедил жертву, что она тяжело больна и ей жизненно необходимы дорогостоящие препараты.

После этого к дому старушки приехал некий мужчина, и вместе с пострадавшей они отправились к банкомату, где «пациентка» сняла наличные и передала их преступнику в обмен на «лекарства». 26 мая полиция задержала подозреваемых в мошенничестве, ими оказались неработающие петербуржцы 36, 38 и 44 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители в Петербурге задержали преступников, которые обокрали 90-летнюю слепую пенсионерку.