На матчи РПЛ могут пустить зрителей

Можно будет заполнить только 10% трибун, чтобы соблюсти все меры предосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем сообщили в Роспотребнадзоре. Матчи РПЛ, которые состоятся уже примерно через месяц, пройдут в присутствии болельщиков. Ведомство позволит заполнить только 10% трибун, чтобы не допустить распространение коронавируса. Люди должны будут сидеть на расстоянии друг от друга, а организаторы матча обеспечить чистоту и порядок

Отмечается, что новые правила ввели для футболистов, тренеров и судей, чтобы обезопасить их во время игр и тренировок. Им нужно будет проходить медицинский осмотр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Зенита» считает, что матчи РПЛ должны пройти без зрителей. По его мнению, проведение матчей сезона 2019/2020 со зрителями пока не представляется возможным, несмотря на «положительные тенденции» в борьбе с коронавирусом.