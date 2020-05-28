В США у новорожденной обнаружили второй рот

Он был совсем небольшим и располагался на щеке.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказали в медицинском журнале BMJ Case Reports. Врачи заподозрили что-то неладное еще до рождения малышки. Они понимали, что есть отклонения, так как наблюдали аномальную массу на правой стороне челюстной кости. Эксперты думали, что имеют дело с кистой.

После появления ребенка на свет выяснилось, что это – второй рот величиной около сантиметра. У него была челюсть, зубы и даже нечто похожее на язык. Когда малышке исполнилось шесть месяц, ей удалил дополнительный рот. Сейчас она чувствует себя хорошо. Отмечается, что подобные отклонения встречались всего 35 раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналисты обнаружили аномалию с коронавирусом в Германии. По мнению экспертов, это может быть связано с ранней стадией вспышки коронавируса в стране, а также молодым возрастом зараженных.