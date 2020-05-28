Беглов рассказал, как пройдет парад Победы в Петербурге

Гражданам нужно будет соблюдать все меры предосторожности.

Об этом стало известно 28 мая. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78». Он объяснил, как в городе пройдет парад Победы. Глава города отметил, что будут сохранены все ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом. Это нужно, чтобы сохранить здоровьем гражданам. Так, например, трибуны не будут заполнены полностью – это позволит уберечь ветеранов. Но «парад будет».

Напоминаем, что мероприятие должно состояться 24 июня. В нем примут участие также самолеты и вертолеты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичей не пустят на Красную площадь в день парада Победы. Он отметил, что в 2020 году во время парада Победы доступа на Красную площадь не будет. Раньше туда можно было попасть по пригласительным билетам, а сейчас и их раздавать не будут.