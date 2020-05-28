Москвичей не пустят на Красную площадь в день парада Победы

Собянин отметил, что кто угодно туда никогда не мог попасть.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в 2020 году во время парада Победы доступа на Красную площадь не будет. Раньше туда можно было попасть по пригласительным билетам, а сейчас и их раздавать не будут.

«В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет»,

— заявил глава столицы.

Он надеется, что 24 июня празднование Дня победы наконец состоится, а эпидемиологическая ситуация наладится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в день парада Победы могут объявить выходной. Пока что власти не решили наверняка, но такое предложение есть, так что остается ждать. Он также напомнил, что многое зависит от эпидемиологической обстановки, ведь есть коронавирус продолжит распространяться по стране, то мероприятие