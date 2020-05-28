«Аэрофлот» ввел новые правила для пассажиров

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Самолет. Фото: Pixabay

Их будут пускать на борт только в средствах индивидуальной защиты.

Об этом стало известно 28 мая. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу компании. «Аэрофлот» ввел новые правила перевозок, инициированные Росавиацией и Роспотребнадзором. Теперь пассажиры не смогут попасть на борт самолета без маски и перчаток.

«Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту»,

— отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что их нужно менять каждые три часа, так что если полет длинный, то нужно запастись масками и перчатками. Отмечается, что забывчивым пассажирам средства дадут бортпроводники.

Также у пассажиров будут проверять температуру. С температурой выше 37 градусов улететь не выйдет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аэропорт Пулково готов принять самолет с россиянами из Кишинева.

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