Очевидцы зафиксировали момент столкновения иномарок на КАД

На 75-м километре внутренней стороны КАД произошло ДТП с участием двух иномарок. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо авто.

Авария случилась в четверг вечером, 28 мая. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видео заметно, что серая иномарка, резко повернув налево, проехала через полосу и въехала в бок другой машины. Вторая оказалась вжата в ограждение. Чуть позже очевидцы начали оперативно помогать пассажирам и водителям разбитых авто выйти из машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожно-транспортное происшествие спровоцировало большую пробку перед Путилово. По словам очевидцев, там произошло сразу две аварии.