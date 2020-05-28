ДТП спровоцировало большую пробку перед Путилово

ДТП спровоцировало большую пробку перед Путилово
В результате ДТП образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

Перед селом Путилово в Кировском районе Ленобласти в результате ДТП образовалась большая пробка.

Очевидцы рассказали, что небольшое ДТП произошло перед селом Путилово. Кроме того, еще одна авария случилась ближе к городу.

«Перед Путилово чутка царапнули бампер. Пробка уже очень большая. Плюс ещё одна авария ближе км 15 к городу. Лучше не ехать», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В районе ДТП образовалась большая пробка. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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