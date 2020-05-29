В России за сутки ликвидировано 47 лесных пожаров

Российские огнеборцы за минувшие сутки потушили 47 лесных пожаров на площади более 3 750 гектаров.

На данный момент на территории страны действует 34 лесных пожаров на площади 14 314 га. Огнеборцы занимаются их ликвидацией.

Как сообщает пресс-служба Авиалесоохраны, большая часть пожаров сейчас зафиксирована в Красноярском крае, а на всей территории Забайкальского края введен режим ЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге продлили противопожарный режим. Жители не смогут посещать городские леса и лесопарковые зоны. Там нельзя появляться даже не автомобиле.