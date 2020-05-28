В Петербурге продлили противопожарный режим

В Петербурге продлили противопожарный режим
Также нельзя жечь костры. Фото: Pixabay.com

Граждане не смогут посещать городские леса и лесопарковые зоны.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов подписал документ, согласно которому противопожарный режим в городе продлевается до 14 июня 2020 года. Гражданам, таким образом, запрещено посещать городские леса и лесопарковые зоны. Там нельзя появляться даже не автомобиле. Исключение делают только для рабочих лесопарковых хозяйств.

Петербуржцев также настоятельно просят не жечь костры и сухую траву без спроса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Согласно его распоряжению, для прогулок москвичам теперь предоставят специальный график. Кроме того, выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, разрешается, но не чаще

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В Петербурге продлили противопожарный режим