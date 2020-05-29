Форточника, оставившего пенсионерку без трех икон, задержали

В Петербурге задержан рецидивист, подозреваемый в краже икон и личных вещей из квартиры пенсионерки в Калининском районе.

Несколько дней назад в полицию обратилась 73-летняя петербурженка, проживающая в квартире на Тимуровской улице, и рассказала о краже со взломом. Кто-то разбил окно ее квартиры на первом этаже и вынес из жилища три иконы за 32 тысячи рублей, планшетный компьютер и рюкзак.

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, сообщили в главке МВД по городу.

Полиции удалось поймать предполагаемого преступника — им оказался 60-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление.

При обыске его квартиры были найдены сумка с инструментами, более десятка мобильных телефонов, икона, шкатулки с серебром и монетами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за день в Петербурге едва не обокрали два магазина более чем на 15 тысяч рублей.