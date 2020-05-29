На проспекте Юрия Гагарина 17 спасателей тушили «двушку»

На проспекте Юрия Гагарина 17 спасателей тушили &#171;двушку&#187;
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сегодня утром в Московском районе Петербурга загорелась жилая квартира. Спасатели тушили пламя менее часа.

Пожар случился в пятницу, 29 марта, в доме №25 по проспекту Юрия Гагарина. Там вспыхнула двухкомнатная квартира. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 7:45. К ликвидации пламени привлекли 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, во время пожара пострадали комната и коридор общей площадью 26 квадратных метров.

К 08:08 огонь был полностью потушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки ликвидировано 47 лесных пожаров.

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