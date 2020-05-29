Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам «из банка» больше 4 миллионов

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам &#171;из банка&#187; больше 4 миллионов
Деньги мошенникам пенсионерка перевела через различные банкоматы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге 67-летняя жительница Кировского района стала жертвой банковских мошенников. Пенсионерка перевела им более 4,2 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 28 мая обратилась 67-летняя женщина, живущая на Двинской улице. Она сообщила, что вечером 15 мая ей на мобильный позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником Сбербанка и сообщил, что с её счетом пытаются провести сомнительную операцию.

Для того, чтобы сохранить деньги, лже-работник банка посоветовал пенсионерке снять средства и перевести на резервные счета.

С 19 по 26 мая пенсионерка совершила четыре перевода в различных банкоматах на «резервные счета». В общей сложности она отдала злоумышленника 4,233 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка отдала мошеннику более 700 тыс. рублей.

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