Срубленные березы обернулись для пенсионера из Кингисеппа условным сроком

Срубленные березы обернулись для пенсионера из Кингисеппа условным сроком
На "дело" он пошел с бензопилой. Фото: Pixabay

Пожилой житель Кингисеппского района отделался условным сроком в полгода за сруб дюжины берез. Дровами он собирался топить печку.

Пенсионер срубил двенадцать берез еще в декабре прошлого года. Для вырубки деревьев он выбрал не совсем удачное место — лес на территории Минобороны, расположенный в километре от его дома. На «дело» он пошел с бензопилой.

Пенсионер признал вину за свой поступок, однако пытался оправдаться тем, что ему было нечем топить печь дома. Несмотря на это его приговорили к шести месяцам условного срока, принимая во внимание его преклонный возраст, сообщили в пресс-службе областных судов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка согласилась помочь пенсионерке на самоизоляции и лишилась 30 тысяч.

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