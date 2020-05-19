Петербурженка согласилась помочь пенсионерке на самоизоляции и лишилась 30 тысяч

В Петербурге злоумышленники продолжают обманывать горожан во время режима самоизоляции. Жительнице предложили приносить пенсионерке продукты и похитили у не деньги.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. В отдел полиции обратилась жительница Красного Села с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный и предложил подработку. Она добавила, что от нее требовалось приносить его пожилой матери продукты. Женщина якобы жила на той же улице, что и пенсионерка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате злоумышленник выманил у горожанки данные банковской карты. После этого с нее списали почти 30 тыс. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уроженцы Узбекистана отправили соотечественника на больничную койку.