Петербурженка согласилась помочь пенсионерке на самоизоляции и лишилась 30 тысяч

Петербурженка согласилась помочь пенсионерке на самоизоляции и лишилась 30 тысяч
Неизвестный попросил приносить его пожилой матери продукты. Фото: Pixabay

В Петербурге злоумышленники продолжают обманывать горожан во время режима самоизоляции. Жительнице предложили приносить пенсионерке продукты и похитили у не деньги.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. В отдел полиции обратилась жительница Красного Села с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный и предложил подработку. Она добавила, что от нее требовалось приносить его пожилой матери продукты. Женщина якобы жила на той же улице, что и пенсионерка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате злоумышленник выманил у горожанки данные банковской карты. После этого с нее списали почти 30 тыс. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уроженцы Узбекистана отправили соотечественника на больничную койку.

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