Сломали челюсть и проткнули живот: уроженцы Узбекистана отправили соотечественника на больничную койку

В Петербурге драка между гражданами Узбекистана закончилась госпитализацией – один из них оказался на больничной койке.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. Днем в отдел полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Маршала Блюхера после потасовки лежит человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка по подозрению в драке задержали трех граждан Узбекистана.

Пострадавшего соотечественника доставили в больницу с переломом свода черепа, проникающим ранением брюшной полости с повреждением селезенки. Его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у молодого петербуржца на Просвещения отобрали телефон за 100 тыс. рублей.