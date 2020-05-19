Сломали челюсть и проткнули живот: уроженцы Узбекистана отправили соотечественника на больничную койку

Сломали челюсть и проткнули живот: уроженцы Узбекистана отправили соотечественника на больничную койку
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге драка между гражданами Узбекистана закончилась госпитализацией – один из них оказался на больничной койке.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. Днем в отдел полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Маршала Блюхера после потасовки лежит человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка по подозрению в драке задержали трех граждан Узбекистана.

Пострадавшего соотечественника доставили в больницу с переломом свода черепа, проникающим ранением брюшной полости с повреждением селезенки. Его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у молодого петербуржца на Просвещения отобрали телефон за 100 тыс. рублей.

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