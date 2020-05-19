У молодого петербуржца на Просвещения отобрали телефон за 100 тысяч

В Выборгском районе Петербурга разыскивают злоумышленников, ограбивших гражданина.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. В отдел полиции поступило сообщение о грабеже в автомобиле у дома 24/2 по проспекту Просвещения.

Прибывшие правоохранители установили, что двое неизвестных, применив физическую силу в отношении 19-летнего жителя, находящегося в Ford Scorpio, открыто похитили мобильный телефон.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, стоимость ущерба составила 100 тыс. рублей. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Рыбацком проспекте в Петербурге задержали похитителя гаджетов. Неизвестный, применив физическую силу, похитил два мобильных телефона у 32-летнего мужчины.