На перекрестке Народной и Дальневосточного собрался «паровозик» из пяти машин

В Невском районе Северной столицы произошло ДТП с участием сразу пяти машин. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Авария случилась в пятницу, 29 мая, на перекрестке Народной улицы с Дальневосточным проспектом. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что машины получили незначительные повреждения. По словам свидетелей столкновения транспортных средств, «паровозик» собрался около 6:30 утра. В комментариях к записи интернет-пользователи предположили, что в ДТП кого-то сбили.

Другие подробности дорожного инцидента не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы зафиксировали момент столкновения иномарок на КАД. Одна из машин оказалась вжата в ограждение.