Еще 53 человека в Ленобласти заразились коронавирусом

В Ленинградской области за сутки подтвердили 53 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в пятницу, 29 мая.

С начала пандемии в регионе заразились 2 тыс. 713 человек.

Выздоровели 1 тыс. 402 пациента, за последние сутки из медучреждений выписали 108 человек. Скончались за весь период 11 зараженных. Новые смерти в Ленобласти не зарегистрированы.

Число зараженных коронавирусом в России за последние сутки выросло на 8 тыс. 572 и составляет 387 тыс. 623. Больше всего случаев коронавируса выявлено в Москве — 175 тыс. 829. В Московской области заразились более 37 тыс. человек, в Петербурге — 15 тыс. 215.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 11 новых смертей от коронавируса. За весь период в городе скончались 178 зараженных.