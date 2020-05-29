Житель Ленобласти избил троих собутыльников палкой и скрылся в Пскове

В Кингисеппе госпитализировали троих мужчин, которых избил их собутыльник. Всем попало по голове, двое в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция открыла уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.

Инцидент произошел еще 25 мая в квартире на улице Доронина в Кингисеппе. Оттуда госпитализировали троих мужчин с различными травмами. У всех черепно-мозговые травмы.

Накануне, 28 мая, полиция поймала 30-летнего подозреваемого на Малоозерной улице в Пскове. Было установлено, что в день происшествия четверо приятелей распивали алкоголь. Между ними развязалась ссора, в ходе которой подозреваемый избил остальных деревянной палкой. После этого он поспешил скрыться в Пскове.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музыканта избили и ограбили на улице Верности.