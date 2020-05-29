В Петербурге от коронавируса скончался 34-летний мужчина

В Петербурге подтвердили 11 новых смертей от коронавируса. Младшему из умерших было 34 года.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, 28 мая рассмотрела 15 летальных случаев. В 11 из них причиной смерти признан коронавирус нового типа.

Жертвами инфекции стали три женщины в возрасте от 69 до 83 лет и восемь мужчин от 34 до 80 лет. Все они скончались в апреле — начале мая, уточнили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Умершие страдали от ряда хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов, бронхит, ожирение, патологии головного мозга и эндокринной системы и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подтвердили 232 новые смерти от коронавируса. За весь период в стране умерли 4 тыс. 374 зараженных.