Смольный оценил ситуацию с безработицей из-за коронавируса в Петербурге

Смольный оценил ситуацию с безработицей из-за коронавируса в Петербурге
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На сегодняшний день уровень безработицы в Северной столице составляет 2,5%, заявил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник рассказал в программе «Новый взгляд», что петербургские власти оценили текущую ситуацию на рынке труда во время пандемии.

Беглов сообщил, сейчас уровень безработицы держится на уровне 2,5%. При этом до пандемии коронавируса показатель составлял 1,4%. Губернатор отметил, что те, кто остался без работы во время нерабочих дней, могут получить заработок в сфере благоустройства и уборки города. По его словам, в этой сфере есть около трех тысяч мест для безработных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число безработных граждан в Петербурге перешагнуло за 50 тысяч человек. Отметим, что еще в апреле в «Центре занятости населения Петербурга» числилось 16,5 тысяч не трудоустроенных горожан.

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