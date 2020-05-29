Водитель Volkswagen Passat врезался в дорожный знак на Парнасе и скончался на месте

В Петербурге на 4-м Верхнем проезде произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen Passat врезался в дорожный знак.

Трагедия случилась сегодня, 29 мая, около дома №1. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

По данным правоохранителей, около 09:35 57-летний водитель врезался в знак «Пешеходный переход».Предположительно — у него остановилось сердце.

В результате ДТП водитель скончался на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Skoda ответит перед судом за смертельное ДТП в Красном Селе. Скончался пассажир, который находился в машине в момент аварии.