Названо имя нового председателя Общественной палаты Петербурга

Названо имя нового председателя Общественной палаты Петербурга
Общественная палата Петербурга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Члены обновленной Общественной палаты Петербурга избрали нового председателя — им стала заместитель генерального секретаря совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Ирина Соколова.

Как сообщает зампредседателя палаты Александр Вахмистров, предложение о назначении Соколовой на должность председателя выдвинула член Общественной палаты Нина Васильева. По словам Вахмистрова, все поддержали ее кандидатуру.

«Нужно сказать, что голосование было единогласным за Ирину Валерьевну Соколову», — отметил он в ходе пресс-конференции 29 мая.

Вахмистров пообещал оказать новому председателю городской Общественной палаты всестороннюю поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кирилл Поляков стал главой Комитета по транспорту Петербурга.

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