Кирилл Поляков стал главой Комитета по транспорту Петербурга

В Смольном новое назначение: Кирилл Поляков стал председателем комитета по транспорту Петербурга.

Во вторник, 19 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Полякова на должность главы комитета по транспорту, передают в пресс-службе городской администрации. Чиновник приступит к выполнению обязанностей с завтрашнего дня, 20 мая.

Отметим, что до назначения Поляков являлся руководителем АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Ранее главой комитета являлся Александр Головин, который занял эту должность в декабре 2015 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга возглавил Леонид Кулаков. Его предшественник, Валерий Калугин, стал замглавой администрации губернатора.