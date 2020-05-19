Кирилл Поляков стал главой Комитета по транспорту Петербурга

Кирилл Поляков стал главой Комитета по транспорту Петербурга
Кирилл Поляков. Фото: spbtrd.ru

В Смольном новое назначение: Кирилл Поляков стал председателем комитета по транспорту Петербурга.

Во вторник, 19 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Полякова на должность главы комитета по транспорту, передают в пресс-службе городской администрации. Чиновник приступит к выполнению обязанностей с завтрашнего дня, 20 мая.

Отметим, что до назначения Поляков являлся руководителем АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Ранее главой комитета являлся Александр Головин, который занял эту должность в декабре 2015 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга возглавил Леонид Кулаков. Его предшественник, Валерий Калугин, стал замглавой администрации губернатора.

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