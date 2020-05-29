Чернобыльскую зону отчуждения открыли для посещения

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Фото: pixabay

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Фото: pixabay

Зону отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, закрытую ранее из-за коронавируса, решили вновь открыть для посетителей.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства Украины по вопросам управления зоной в фейсбуке в пятницу, 29 мая. Туристы смогут посетить чернобыльскую зону отчуждения при условии соблюдения ограничений из-за коронавирусной пандемии.

При этом на территории зоны разрешили осуществлять любые массовые мероприятия, включая посещение с целью ознакомления.

На входе в зону отчуждения путешественникам будут измерять температуру, проверять наличие средств индивидуальной защиты и антисептиков. Также туристов обяжут соблюдать социальную дистанцию. Людей с повышенной температурой и симптомами ОРВИ не пустят в зону.

Кроме того, в ближайшее время будет действовать ограничение на посещение объектов и ограничение по числу туристов в группе.

Ограничения будут сняты после того, как закончится карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бушующий в Чернобыле пожар добрался до АЭС и хранилища отходов.