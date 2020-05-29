Петербуржцу ограничили свободу за хранение револьвера

Приморский районный суд Петербург вынес приговор Вячеславу Кобякову. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и огнестрельного оружия.

Суд установил, что в октябре 2019 года дома у Кобякова обнаружили револьвер отечественного производства и 11 патронов. Оружие и боеприпасы были изъяты из незаконного оборота.

Решением суда Кобякову назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в гараже на проспекте Народного Ополчения задержала 39-летнего мужчину. В салоне его автомобиля обнаружили пистолет, магазин с шестью патронами и пластиковую коробку с двумя десятками патронов разного калибра. На территории гаражного кооператива также нашли автомат Калашникова и другие боеприпасы.