На Бабушкина массовая авария с участием грузовиков

Информации о пострадавших пока не поступало.

Все случилось сегодня вечером, 29 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении улиц Шелгунова и Бабушкина. Там столкнулись сразу четыре машин. Один из свидетелей заявил, что «Газель» влетела в «Поло» сзади, которая в результате оказалась на встречной полосе. Произошел удар – на этот раз «Поло» столкнулся с другой легковушкой, а затеи с еще одной «Газелью».

«Был свидетелем ДТП, я стоял позади всех и повезло, что до меня не долетели при столкновении»,

— рассказал очевидец.

Пока непонятно, есть ли пострадавшие, но автомобили выглядят помято. Несмотря на то, что авария массовая, пробки не предвидится.

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