Роспотребнадзор рассказал, как будут открывать храмы

Роспотребнадзор рассказал, как будут открывать храмы
В Петербурге храмы пока открывать не будут. Фото: Baltphoto

Они будут постепенно возобновлять богослужения и прием прихожан.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщает «Интерфакс». Роспотребнадзор подготовил рекомендации, которые позволят открыть храмы в России в несколько этапов. Со временем они смогут возобновить богослужения и прием прихожан, при это верующим придется носить маски и перчатки, иначе в храмы будет не попасть.

На первом этапе в храмы начнут пускать максимум сто человек – на каждого человека должно быть как минимум четыре квадратных метра. На втором разрешенное количество граждан увеличат вдвое, а на третьем количество будет уже не важно. Отмечается, что на всех этапах, если внутри храма слишком много людей, советуют оставаться на территории.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге скончался настоятель храма в Веселом Посёлке Александр Воскобойников.

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