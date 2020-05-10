В Петербурге скончался настоятель храма в Веселом Посёлке Александр Воскобойников

В Петербурге скончался настоятель храма в Веселом Посёлке Александр Воскобойников
Причина смерти настоятеля неизвестна. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 10 мая, стало известно в Северной столице в возрасте 59 лет скончался настоятель храма апостола Петра в Веселом Поселке.

Трагическую новость о том, что протоиерей Александр Воскобойников ушел из жизни, озвучили в митрополии Петербурга. Соболезнования в связи со смертью священнослужителя выразил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Митрополит подчеркнул, что храм апостола Петра в Веселом Поселке был возведен во многом благодаря заботам Воскобойникова. Кроме того, настоятель организовал церковно-приходскую общину в этом районе. Он заслуженно был награжден множеством орденов и медалей Русской православной церкви.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 88-м году жизни в Соединенных Штатах скончался один из основателей рок-н-ролла, музыкант Литтл Ричард. Причина смерти неизвестна.

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