В Петербурге продлили основные ограничения до 14 июня

Тем не менее, Петербургу предстоит еще многое преодолеть, чтобы окончательно вернуться к привычной жизни. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Тем не менее, Петербургу предстоит еще многое преодолеть, чтобы окончательно вернуться к привычной жизни. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Статистика все еще оставляет желать лучшего.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Губернатор города Александр Беглов принял решение о продлении всех основных ограничений до 14 июня. Дело в том, что эпидемиологическая обстановка все еще не позволяет отказаться от мер предосторожности, введенных в связи с распространением коронавируса.

При этом с 1 июня соблюдение режима самоизоляции станет не обязательным. На улицу смогут выйти даже граждане старше 65 лет. При этом разрешат не носить маски и перчатки не в общественных местах.

В начале лета петербуржцы смогут спокойно посещать кладбища, записываться к нотариусам и юристам. Дистанционное обучение при это сохраняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 1 июня в Петербурге начнут смягчать ограничительные меры.