В Москве в одном из магазинов прогремели выстрелы

Пока что говорится об одном пострадавшем. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Все случилось сегодня, 29 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве. В половину третьего дня на улице Богданова произошла перестрелка между сотрудниками магазина и агрессивно настроенным покупателем. Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, а затем скрылся с места происшествия. По предварительным данным, причиной для стрельбы стал конфликт между приезжими.

В результате пострадал как минимум один мужчина. В Москве решается вопрос о возбуждении уголовного дела, виновных разыскивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Шушар напугала стрельба с балкона жилого дома. В отношении хозяина квартиры составили протокол об административном правонарушении. В отношении жителя Камчатского края решается вопрос о возбуждении уголовного дела.