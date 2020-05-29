В Москве в одном из магазинов прогремели выстрелы

В Москве в одном из магазинов прогремели выстрелы
Один человек пострадал. Фото: Pixabay

Пока что говорится об одном пострадавшем. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Все случилось сегодня, 29 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве. В половину третьего дня на улице Богданова произошла перестрелка между сотрудниками магазина и агрессивно настроенным покупателем. Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, а затем скрылся с места происшествия. По предварительным данным, причиной для стрельбы стал конфликт между приезжими.

В результате пострадал как минимум один мужчина. В Москве решается вопрос о возбуждении уголовного дела, виновных разыскивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Шушар напугала стрельба с балкона жилого дома. В отношении хозяина квартиры составили протокол об административном правонарушении. В отношении жителя Камчатского края решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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