Закрашенное граффити с Бродским перенесли на крышу такси

Сервис заказа такси Ситимобил запустил проект «Крыша» по поддержке уличного искусства. Граффити, которые исчезают с городских стен, будут нанесены на крыши автомобилей, подключенных к сервису.

Первой работой, которую решил поддержать Ситимобил, стала фреска художника Ольга Лукьянова с изображением Иосифа Бродского. Портрет появился в центре Петербурга в день рождения поэта, но вскоре был закрашен.

«В ближайшие сутки автомобиль с нанесенной фреской будет припаркован вблизи закрашенной стены, а затем будет выполнять заказы», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Давать вторую жизнь уличному искусству Ситимобил будет с разрешения авторов. Для того, чтобы разместить работу на крыше, художники могут написать на электронный адрес pr@city-mobil.ru.

Ранее в Смольном назвали условия для возвращения фрески с портретом Бродского на городскую стену.